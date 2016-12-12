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30. 12. 2016

В Рогачевском районе мужчина погиб в ДТП, выпав из трактора

Источник фото: Onliner.by

Вблизи деревни Довск Рогачевского района житель Гомеля 1985 года рождения за рулем микроавтобуса Mercedes совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении трактором МТЗ под управлением жителя деревни Слобода 1959 года рождения.

В результате ДТП пассажир трактора 1968 года рождения, выпав из кабины, погиб.

Водитель МТЗ помещен в больницу.

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