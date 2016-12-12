Лукашенко: я мечтаю о средней зарплате в 500 долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году. “Это 500 долларов в среднем. Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю”, - отметил он.

По его словам, для достижения этой цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия. "Кто в это не верит - я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет - с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", - подчеркнул он, передает БелТА.

Глава государства также заявил, что последние кадровые назначения свидетельствуют об упоре на социальный блок, подчеркнул. “Если делается не для людей, то не нужна и такая экономика, и не нужно такое государство народу. Поэтому - все ради людей”, - заявил он.

Президент также поставил задачу максимально эффективно расходовать средства на поддержку стариков и детей должны. Он также отметил, что разные формы поддержки стариков надо «как-то систематизировать», чтобы больше средств шло непосредственно на стариков и детей.