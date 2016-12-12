Лукашенко поручил сориентировать богатых давать деньги старикам и детям

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов заявил, что бизнес должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей.
«Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее)», - сказал он, поручив сориентировать людей «понемножку давать эти деньги», передает БелТА.
По словам главы государства, помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе.
В связи с этим президент поручил проработать возможность создания специального фонда.
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-