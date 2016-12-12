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30. 12. 2016

Лукашенко поручил сориентировать богатых давать деньги старикам и детям

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов заявил, что бизнес должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей.

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«Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее)», - сказал он, поручив сориентировать людей «понемножку давать эти деньги», передает БелТА.

По словам главы государства, помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе.

В связи с этим президент поручил проработать возможность создания специального фонда.

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