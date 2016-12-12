Совмин утвердил проектную документацию БелАЭС

Постановлением Совета министров Беларуси от 29 декабря №1101 утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС. Документом утвержден архитектурный проект предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 млн долларов.

Эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автодорогу от Р45 (Гоза) - АЭС - Островец, автодорогу "Юго-восточный обход г.Островец" с выходом на автодорогу М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы.

Также они покрывают расходы на проектно-изыскательские работы и авторский надзор по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилфонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.