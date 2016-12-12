Совмин утвердил проектную документацию БелАЭС

Постановлением Совета министров Беларуси от 29 декабря №1101 утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС. Документом утвержден архитектурный проект предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 млн долларов.
Эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автодорогу от Р45 (Гоза) - АЭС - Островец, автодорогу "Юго-восточный обход г.Островец" с выходом на автодорогу М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы.
Также они покрывают расходы на проектно-изыскательские работы и авторский надзор по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилфонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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