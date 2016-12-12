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30. 12. 2016

Беларусь снижает экспортные пошлины на нефтепродукты

Источник фото: ByMedia.net

Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 28 декабря №1095.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с 90,4 до 79,1 долларов за тону, на прямогонный бензин - с 64,1 до 43,5 долларов, на товарные бензины - с 55,1 до 23,7, на легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 36,1 до 23,7.

С 1 декабря пошлины также снижались.

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