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31. 12. 2016

Новый год в Беларуси начнется с неустойчивой погоды

31 декабря погодные условия Беларуси в основном будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается пасмурная погода. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

1 января погоду будут определять неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, пройдут небольшие осадки с преобладанием дождя. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3, максимальная днем -2..+4, передает Белгидрометцентр.

2 января ночью республика будет находиться на южной периферии циклона с центром над Финским заливом, днем через территорию республики ожидается смещение холодного фронтального раздела с Калининграда. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине, ожидаются небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6..+1, максимальная днем -3..+2.

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