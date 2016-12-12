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31. 12. 2016

Домрачеву включили в состав сборной на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе

Лидера белорусской сборной по биатлону Дарью Домрачеву включили в состав национальной команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января. Также за Беларусь будут выступать Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола.

В состав мужской команды вошли Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников и Дмитрий Дюжев.

Предыдущие этапы Кубка мира Дарья Домрачева пропустила в связи с рождением дочери.

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