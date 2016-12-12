Минское "Динамо" завершило борьбу за Кубок Шпенглера

Хоккеисты минского "Динамо" декабря уступили канадцам в полуфинале Кубка Шпенглера со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) и завершили борьбу за трофей. Шайбы: 0:1 - Пульо (7.07). 0:2 - Дидоменико (14.03, в большинстве). 1:2 - Степанов (21.44, в большинстве). 1:3 - Ч.Геноуэй (52.29). 2:3 - Эллисон (55.16, в большинстве).
«Зубры» во второй раз участвовали в турнире, в 2009-м «Динамо» стало победителем Кубка Шпенглера.
Сборная Канады в финале Кубка Шпенглера 31 декабря встретится со швейцарской командой "Лугано".
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-