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31. 12. 2016

Минское "Динамо" завершило борьбу за Кубок Шпенглера

Хоккеисты минского "Динамо" декабря уступили канадцам в полуфинале Кубка Шпенглера со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) и завершили борьбу за трофей. Шайбы: 0:1 - Пульо (7.07). 0:2 - Дидоменико (14.03, в большинстве). 1:2 - Степанов (21.44, в большинстве). 1:3 - Ч.Геноуэй (52.29). 2:3 - Эллисон (55.16, в большинстве).

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«Зубры» во второй раз участвовали в турнире, в 2009-м «Динамо» стало победителем Кубка Шпенглера.

Сборная Канады в финале Кубка Шпенглера 31 декабря встретится со швейцарской командой "Лугано".

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