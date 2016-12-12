Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Беларуси за январь—ноябрь составило 3,453 млрд долларов против минус 3,086 млрд долларов за аналогичный период 2015 года. За ноябрь отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось на 497 млн долларов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Внешнеторговый оборот товарами за январь-ноябрь составил 46,025 млрд долларов (снизился к уровню января-ноября 2015 года на 11,8%). Экспорт товаров составил 21,286 млрд долларов (на 13,3% меньше), импорт — 24,739 млрд (на 10,5% меньше).

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 24,057 млрд долларов (на 6,9% меньше), в том числе экспорт— 10,172 млрд (на 0,2% больше), импорт — 13,885 млрд (на 11,5% меньше). В торговле со странами ЕАЭС отрицательное сальдо составило 3,712 млрд долларов (в январе-ноябре 2015 года было минус 5,541 млрд).

Товарооборот со странами ЕС составил 10,194 млрд долларов (на 22,3% меньше), в том числе экспорт – 5,274 млрд (на 32,8% меньше), импорт — 4,92 млрд (на 6,5% меньше). Положительное сальдо составило 353,4 млн долларов (было 2,591 млрд долларов).