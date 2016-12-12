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31. 12. 2016

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря своим указом №499 одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.

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На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет.

Документ  также предусматривает подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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