Доллар в Беларуси в 2017 году подорожает на 25 копеек

Совмин Беларуси своим постановлением от 28 декабря №1094 утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы. Так, ВВП в 2017 году вырастет на 0,2%, в 2018 году – на 1,4%, в 2019 году – на 2,2%.
Ставка рефинансирования в 2017 году снизится до 16%, в 2018-м – до 13%, в 2019-м – до 10%.
Курс доллара ожидается в размере 2,2114 рубля по итогам 2017 года, 2,2267 - по итогам 2018 года, 2,2452 - по итогам 2019 года.
Цена на нефть марки Urals прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2017 году, 42 - в 2018 году, 50 - в 2019 году.
Отношение госдолга к ВВП запланировано на уровне 45% в 2017-2019 годах.
Доходы госбюджета в 2017 году должны составить 18,235 млрд рублей, в 2018 году – 19,937 млрд, в 2019 году – 21,879 млрд; расходы – 16,739 млрд, 18,557 млрд и 20,146 млрд соответственно; профицит – 1,496 млрд, 1,379 млрд и 1,733 млрд соответственно.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-