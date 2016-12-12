Доллар в Беларуси в 2017 году подорожает на 25 копеек

Совмин Беларуси своим постановлением от 28 декабря №1094 утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы. Так, ВВП в 2017 году вырастет на 0,2%, в 2018 году – на 1,4%, в 2019 году – на 2,2%.

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Ставка рефинансирования в 2017 году снизится до 16%, в 2018-м – до 13%, в 2019-м – до 10%.

Курс доллара ожидается в размере 2,2114 рубля по итогам 2017 года, 2,2267 - по итогам 2018 года, 2,2452 - по итогам 2019 года.

Цена на нефть марки Urals прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2017 году, 42 - в 2018 году, 50 - в 2019 году.

Отношение госдолга к ВВП запланировано на уровне 45% в 2017-2019 годах.

Доходы госбюджета в 2017 году должны составить 18,235 млрд рублей, в 2018 году – 19,937 млрд, в 2019 году – 21,879 млрд; расходы – 16,739 млрд, 18,557 млрд и 20,146 млрд соответственно; профицит – 1,496 млрд, 1,379 млрд и 1,733 млрд соответственно.