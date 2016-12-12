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31. 12. 2016

В Гродно ночью обрушился балкон жилого дома

Ночью 31 декабря в Гродно обрушился балкон квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома на площади Декабристов. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате обрушения никто не пострадал.

Балкон мог обрушиться из-за коррозии металлических элементов плиты.

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