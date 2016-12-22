Взрывы в иракском Мосуле: 30 жертв

В Ираке в результате трех терактов погибли не менее 30 человек. Взрывы прогремели на контролируемой военными территории иракского города Мосул.
По данным местных СМИ, террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля. Мишенями были как военнослужащие, так и мирные жители.
В свою очередь Reuters сообщает, что четыре сотрудника гуманитарной миссии погибли, попав под минометный обстрел во время раздачи гуманитарной помощи в Мосуле. По данным агентства, речь идет о двух отдельных инцидентах, произошедших на этой неделе на востоке города. Помимо четырех иракских работников гуманитарной организации, погибли еще по меньшей мере семь мирных жителей.
Напомним, в Мосуле с 17 октября проходит операция иракских военных и ополченцев, стремящихся очистить город от террористов из группировки ИГ. С начала операции Мосул покинули 96 тысяч беженцев.
Источник: korrespondent.net
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