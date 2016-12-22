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22. 12. 2016

На Светлодарской дуге раненых вывозят круглосуточно - медики

Медики круглосуточно эвакуируют раненых на Светлодарской дуге, сообщил командир медицинской роты Валерий Ливенчук.
 
"Эвакуация идет. С передовой УАЗами вытаскиваем людей и переносим в реанемобили. Доставляем в Бахмут. Работа круглосуточная. Экипажи меняются по шесть часов", - рассказал  Ливенчук.
 
Вблизи поселка Луганское работает военный пункт по оказанию первой медицинской помощи. Оттуда раненых украинских военных транспортируют в Бахмут и в 65-й военный клинический госпиталь.
 
Сейчас военные медики обеспечены всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи раненым бойцам. Не возникает проблем также с транспортом. В этом заверил командир 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" Евгений Лавров.
 
"Эти три машины полностью обеспечивают батальон медицинской техникой. Также у нас есть бронетранспортеры для вывоза раненых непосредственно с поля боя. Их у меня три", - каже командир.
 
 
Напомним, Корреспондент.net сообщал, что Турчинов заявил о контрнаступлении под Светлодарской дугой. Бои на Светлодарской дуге идут с 18 декабря.

Ранее Сергей Ермаков записал обращение к президенту Украины и министру обороны, обвинив их, что на передовой нет автомобилей для эвакуации раненых.

Источник: korrespondent.net

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