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22. 12. 2016

В минобороны РФ заявили об уничтожении 35 тыс боевиков в Сирии

 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские воздушно-космические силы совершили около 19 тыс вылетов в Сирии, при этом уничтожено 35 тыс боевиков и 1500 единиц техники. Об этом сообщает Интерфакс.
 
"Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тыс боевиков, в их числе 204 полевых командира", – сказал Шойгу на коллегии Минобороны в четверг.
 
По словам министра, всего ВКС РФ совершили 18 800 вылетов, нанеся 71 тыс ударов по террористам.
 
"У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 000 единиц стрелкового оружия", – сказал министр.
 
Напомним, ранее журналист заявил, что эвакуация из восточного Алеппо сопровождается проявлениями жестокости со стороны российских военных.
 

Источник: korrespondent.net

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