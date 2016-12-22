Блогер показал цены в донецком супермаркете

Украинский блогер Алексей Журавко показал цены на различные продукты питания в одном из супермаркетов Донецка. Соответствующее видео обнародовано на его канале в YouTube.

В частности, сырокопченная колбаса стоит порядка 500 гривен за килограмм. Касаемо овощного ряда, то перец продается за 210 рублей, картофель - за 17.

Апельсины обойдутся жителям Донецка в 65 рублей за килограмм, киви стоят 105 рублей за тот же вес. В рыбном ряду минтай продается за 135 рублей, камбала обойдется в 208 рублей за килограмм.

Цена на упаковку макарон стартует от 40 рублей, горох стоит 45, гречка - 75 рублей.

На 22 декабря 100 российских рублей – приблизительно 40 гривен.

Алкогольная продукция в супермаркете представлена в широком ассортименте. Можно приобрести коньяк (421 рубль за бутылку), шампанское за 175 рублей, "Клюкву на коньяке" за 68 рублей.

Как сообщал Корреспондент.net, в самопровозглашенной ДНР местные власти жалуются на высокие цены.

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Источник: korrespondent.net