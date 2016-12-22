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22. 12. 2016

Турчинов незаконно стал президентом в 2014 году – Арбузов

Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов считает, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Об этом он заявил в Дорогомиловском суде Москвы, где рассматривается иск бывшего депутата Владимира Олейника о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом.

"Я считаю события в стране государственным переворотом… Виктор Янукович был отстранен от должности президента неконституционным образом, а Александра Турчинова назначили и главой государства, и спикером Рады", – сказал Арбузов.

Он также заявил, что депутатов "под угрозой расправы" заставляли "голосовать за отставку".

По его словам, представители Евросоюза вмешивались во внутренние дела Украины, пытаясь навязать ей подписание Соглашения об ассоциации. "Я воспринимаю как давление, так как рекомендации (по подписанию ассоциации, – ред.) были очень навязчивыми", – сказал Арбузов.

Он добавил, что другой "настоятельной рекомендацией" был отказ от введения военного положения и вооружения сотрудников милиции боевым оружием.

Кроме того Арбузов подчеркнул, что ему поступали угрозы в том числе от "Правого сектора", в связи с чем ему "пришлось вывезти семью".

Ранее Янукович заявил о готовности свидетельствовать о государственном перевороте, который якобы произошел в Украине в феврале 2014 года.

Источник: korrespondent.net

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