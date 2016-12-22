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22. 12. 2016

На Донбассе за год погибли 83 мирных жителя - ОБСЕ

 
В период с января по ноябрь 2016 года ОБСЕ зафиксировала 83 смерти мирных граждан на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
 
Он отметил, что представители миссии в течение года зарегистрировали более 300 тысяч нарушений режима прекращения огня, а также более 3 тысячи случаев использования оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
 
"С января по ноябрь 2016 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей", - подчеркнул Хуг.
 
 
Напомним, Корреспондент.net сообщал, что с 24 декабря контактная группа в Минске договорилась о введении режима полного прекращения огня на Донбассе.
 
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Источник: korrespondent.net

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