Пресс-конференция Путина: онлайн

Отметим, в связи с недавним убийством посла России в Турции президент РФ перенес на 1 день позже запланированную на 22 декабря пресс-конференцию (поскольку в этот - похороны Андрея Карлова).

Выступление Путина начнется в полдень (11:00 по Киеву). Главными темами станут, помимо социальной сферы, модернизация вооруженных сил РФ и президентские выборы в США.

Нынешняя большая пресс-конференция - уже 12 по счету для Путина. Первая состоялась в 2001-м году.

