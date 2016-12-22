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22. 12. 2016

Пресс-конференция Путина: онлайн

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Онлайн-трансляцию выступления Путина смотрите на

Отметим, в связи с недавним убийством посла России в Турции президент РФ перенес на 1 день позже запланированную на 22 декабря пресс-конференцию (поскольку в этот - похороны Андрея Карлова).

Выступление Путина начнется в полдень (11:00 по Киеву). Главными темами станут, помимо социальной сферы, модернизация вооруженных сил РФ и президентские выборы в США.

Нынешняя большая пресс-конференция - уже 12 по счету для Путина. Первая состоялась в 2001-м году.
 

Источник: korrespondent.net

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