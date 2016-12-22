Суд в Киеве разрешил обыскать резиденцию Путина

Печерский райсуд Киева удовлетворил запрос Генпрокуратуры и разрешил провести обыск в администрации президента России в Москве, передают Вести.

Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, дом 23.

Следователь намерен найти в Администрации Путина оригинальное обращение экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ от 1 марта 2014 года с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины.

"Факт обращения Виктора Януковича к Путину озвучен был представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 03.03.2014 года он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения", – аргументировал свою позицию следователь.

Документ ему нужен, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи. А для этого нужен именно оригинал документа. Суд разрешил выемку и изъятие заявления Януковича из администрации РФ. Срок действия решения – 30 дней.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Печерский райсуд Киева разрешил задержать Виктора Януковича и доставить его в суд.

Сам Янукович на суде в Москве заявил о госперевороте в Киеве.

Источник: korrespondent.net