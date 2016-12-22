На видео сняли момент взрыва у метро в Москве

Видеозапись с авторегистратора с моментом взрыва возле метро Коломенская в Москве появилось в Сети.

На видео видно, как взрыв выносит стекла, осыпая обломками проезжающие автомобили. Сразу после этого в вестибюле начался пожар.

По информации источника в экстренных службах, пострадали семь человек, четверо из них находятся в больнице. Ранее сообщилось о шести пострадавших, двоих из которых увезли в больницу.

После происшествия южный вход закрыли, при этом станция работала в штатном режиме.

Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Российский Мурманск погрузился во тьму из-за взрыва

Источник: korrespondent.net