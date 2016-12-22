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22. 12. 2016

На видео сняли момент взрыва у метро в Москве

 
Видеозапись с авторегистратора с моментом взрыва возле метро Коломенская в Москве появилось в Сети.
 
На видео видно, как взрыв выносит стекла, осыпая обломками проезжающие автомобили. Сразу после этого в вестибюле начался пожар.
 
 
По информации источника в экстренных службах, пострадали семь человек, четверо из них находятся в больнице. Ранее сообщилось о шести пострадавших, двоих из которых увезли в больницу.
 
После происшествия южный вход закрыли, при этом станция работала в штатном режиме.
 
Сейчас на месте ЧП работают следователи.
 
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Источник: korrespondent.net

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