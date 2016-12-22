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22. 12. 2016

Рада амнистировала бойцов АТО

Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, предусматривающий, среди прочего, непреследование бойцов АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

За закон проголосовали 226 депутатов из 308.

Напомним, депутаты принимали закон об амнистии в июле, однако тогда президент наложил на закон вето и вернул со своими предложениями, которые касались, в основном, исправления терминологии и устранения возможности неоднозначных трактовок.

Законом предлагалось освободить осужденных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, получили статус участника боевых действий.

Основными критериями для ее применения являлось незначительная общественная опасность преступлений, которые совершил человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы – тяжелая болезнь, пожилой возраст.

Также напомним, что в октябре президент Петр Порошенко объявил "радиоактивную амнистию".

Источник: korrespondent.net

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