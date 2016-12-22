Рада провалила закон о возмещении за разрушенное жилье в зоне АТО

Верховная Рада не приняла проекты законов №4301 и №4301-1 "О возмещении ущерба за разрушенное (уничтоженное) или поврежденное частное жилье лицам, частное жилье или частные домохозяйства которых были повреждены (разрушены) во время проведения антитеррористической операции".

Законопроекты не набрали необходимого для принятия количества голосов. Также Рада отказалась вернуть законопроекты автору на доработку.

"Законопроекты объявляю отклоненными", - заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, предполагалось определить размер и порядок возмещения убытков, а также порядок обследования объектов, расположенных в населенных пунктах в зоне АТО.

В закон хотели внести порядок компенсационных выплат населению для частичного возмещения стоимости строительства и приобретения жилья взамен уничтоженного, капитального и текущего ремонта поврежденного жилья, частичного возмещения стоимости разрушенных или поврежденных хозяйственных помещений, стоимости имущества, находившегося в разрушенных объектах, которые не подлежат восстановлению и не пригодны для дальнейшего проживания.

Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год. За него проголосовали 274 нардепа.

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Источник: korrespondent.net