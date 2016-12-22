Сформирован наблюдательный совет ПриватБанка

Украина сформировала наблюдательный совет ПриватБанка. Об этом на брифинге в четверг, 22 декабря, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам Данилюка, в наблюдательном совете ПриватБанка будут два представителя от государства, а также представители международных финансовых организаций и независимые эксперты.

Ранее в Нацбанке заявили, что государство проиграло от национализации ПриватБанка, потому что потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга.