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22. 12. 2016

Сформирован наблюдательный совет ПриватБанка

Украина сформировала наблюдательный совет ПриватБанка. Об этом на брифинге в четверг, 22 декабря, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам Данилюка, в наблюдательном совете ПриватБанка будут два представителя от государства, а также представители международных финансовых организаций и независимые эксперты.

Ранее в Нацбанке заявили, что государство проиграло от национализации ПриватБанка, потому что потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга. 

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Источник: korrespondent.net

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