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22. 12. 2016

Найем не подходит: названы условия для главы Нацполиции

 
Назначение нардепа Мустафы Найема на должность главы Национальной полиции невозможно. Об этом Українським Новинам сообщил член комиссии Евгений Захаров.
 
Он подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принять участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее семи лет после получения диплома и пять лет управленческого стажа.
 
Член комиссии подчеркнул, что требования достаточно жесткие и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности, депутат Найем, им соответствуют.
 
"Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы. Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю. Для пиара, для скандала?", - сказал Захаров.
 
В то же время, он прогнозирует большое количество участников конкурса на пост главы Нацполиции.
 
Также Захаров отметил, что комиссия пока что провела одно заседание и то не в полном составе. Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что документы на участие в конкурсе должны быть отправлены до 8 января 2017 года.
 
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Источник: korrespondent.net

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