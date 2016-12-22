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22. 12. 2016

В ПриватБанке снимут все ограничения к концу дня

Правления национализированного ПриватБанка снимает все ограничения, которые вводились временной администрацией и до конца 22 декабря клиенты получат доступ к полному набору услуг финучреждения.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции новый председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак.

"Хотел бы отметить для клиентов банка, в течение трех последних дней, которые работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты и сегодня до конца дня клиенты получат полный набор услуг, который ранее предоставлялся ПриватБанком", – отметил Шлапак.

По его словам будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлены начисления процентов, система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, начнет выдаваться кредитный драфт, заработают другие услуги, на которые были наложены ограничения.

"Заканчивается время ограничены и работы временного администратора, правления приступило к выполнению своих обязанностей. Завтра мы будем говорить о будущем, а оно у банка, при такой поддержке государством будет чрезвычайно интересным", – пообещал Шлапак.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина сформировала наблюдательный совет ПриватБанка. В его состав вошли два представителя от государства, а также представители международных финансовых организаций и независимые эксперты.

Ранее в НБУ заявили, что государство проиграло от национализации ПриватБанка, потому что потратит на его капитализацию 116 млрд гривен за счет увеличения госдолга.

Источник: korrespondent.net

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