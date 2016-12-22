В России будут продавать по рецептам "Боярышник"

Валокордин и настойка "Боярышник" будут продаваться в российских аптеках по рецепту врача. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью телеканалу Россия 24.
"Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по так называемым рецептам", – сказал Хлопонин.
В качестве примера он привел валокордин, которого требуется не более 40 капель человеку для улучшения самочувствия, а в маленьком пузырьке препарата содержится 4000 капель.
"Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи", – сказал вице-премьер.
По его словам, в частности, речь идет о "Боярышнике", который используется как медицинский препарат, в связи с чем настойка должна продаваться в аптеках и по рецептам. "А не так, как сейчас продается, даже в автоматах", – сказал Хлопонин, пообещав, что такие автоматы будут ликвидироваться.
Чиновник также выразил уверенность в том, цены на эти препараты не увеличатся в связи с изменением правил их продажи.
Как сообщал Корреспондент.net, число умерших от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске превысило 70 человек.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции в стране вплоть до ее полного изъятия из торговли.
Источник: korrespondent.net
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