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22. 12. 2016

Меркель поддержала национализацию ПриватБанка

Президент Петр Порошенко в четверг, 22 декабря, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором она, в частности, поддержала национализацию ПриватБанка.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.

Также, Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления сепаратистов под Светлодарском.

Канцлер ФРГ отметила также "смелое и необходимое решение украинской власти по национализации Приватбанка", сообщили в пресс-службе президента.

Ранее в НБУ заявили, что банкротство ПриватБанка стало бы катастрофой. 

ПриватБанк официально стал государственным

Источник: korrespondent.net

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