Airbus подписал контракт на 18 млрд долларов с Ираном

Компания Airbus Group SE подтвердила сделку на поставку самолетов в Иран. Как пишет в четверг, 22 декабря, The Wall Street Journal, Airbus продаст Тегерану 100 самолетов на общую сумму более 18 млрд долларов.

Речь идет о 46 самолетах А320, 38 – А330 и 16 – А350. Лайнеры предназначены для государственной авиакомпании Iran Air. Ожидается, что первые самолеты прибудут в Иран в начале следующего года.

По словам главы коммерческого департамента Airbus Фабриса Брежье, договор с Ираном предусматривает в том числе подготовку пилотов.

Ранее сообщалось, что Airbus резко сократит выпуск крупнейших самолетов.

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