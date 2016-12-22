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22. 12. 2016

Литва обвинила Россию в кибератаках

Литва заявила, что связанные с российским правительством хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры литовских властей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Центру кибербезопасности Литвы Римтаутаса Церниаускаса.

По его словам, с 2015 года замечены три случая успешного внедрения вредоносных программ на правительственные компьютеры. При этом с начала текущего года было около 20 попыток проникновения.

"Шпионские программы, которые мы нашли, работали по меньшей мере полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, какими и в США", – заявил он.

Ранее Германия обвинила Россию в кибератаках, а в США назвали ответы на кибератаки.

Источник: korrespondent.net

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