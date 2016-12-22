Российский МИД о Савченко: Наш компас земной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исключение нардепа Надежды Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), назвав ее "нашим земным компасом".

Она напомнила, что "требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ".

"А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили. ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, Надежда Саченко оказалась в центре скандала после встречи с главами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске.

Президент Петр Порошенко заявил, что ответственность за действия Савченко несет партия, от которой она избиралась.

Накануне Надежду Савченко официально исключили из фракции Батькивщина.

Источник: korrespondent.net