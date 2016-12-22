Минск возмутился высказываниями ученого РФ

Беларусь выразила Москве протест из-за высказываний российского ученого Леонида Решетникова о белорусской истории и языке. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Решетников, который является главой Российского института стратегических исследований, заявил, что белорусский язык создан постановлением Коммунистической партии в 1926 году, а сама Беларусь является исторической частью России и не может быть независимой.

В Минске сочли эти слова неприемлемыми. В заявлении МИД отмечается, что позиция ученого не соответствует стратегическому характеру белорусско-российских отношений.

Отметим, российский институт стратегических исследований учрежден президентом России и занимается изучением взаимоотношений Москвы с другими странами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россельхознадзор.