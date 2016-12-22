Лента RSS
Подписаться на ленту
22 декабря 2016, четверг, 23:46
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
22. 12. 2016

Минск возмутился высказываниями ученого РФ

Беларусь выразила Москве протест из-за высказываний российского ученого Леонида Решетникова о белорусской истории и языке. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Решетников, который является главой Российского института стратегических исследований, заявил, что белорусский язык создан постановлением Коммунистической партии в 1926 году, а сама Беларусь является исторической частью России и не может быть независимой.

В Минске сочли эти слова неприемлемыми. В заявлении МИД отмечается, что позиция ученого не соответствует стратегическому характеру белорусско-российских отношений.

Отметим, российский институт стратегических исследований учрежден президентом России и занимается изучением взаимоотношений Москвы с другими странами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россельхознадзор.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.