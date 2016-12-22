Армия снимает с консервации мощнейшие ракеты - СМИ

Украинская армия дополнительно снимает с консервации тактические ракетные комплексы Точка-У, сообщает Украинский милитарный портал в Facebook.

Портал также опубликовал фото вероятно расконсервированного комплекса.

Представители УМП пояснили, что среди всех ракетных комплексов, которые находятся на вооружении украинской армии, в аналогичном состоянии ранее не фиксировался ни один.

В сообщении отмечается, что в 2014 году Точку-У украинские военные силы использовали в боях за Саур-Могилу и некоторых других операциях. Утверждается, что Россия также использовала его против Украины.

Отметим, в Вооруженных Силах Украины эти комплексы ракет считаются самым мощным средством поражения.

Ранее в Сети показали испытание новой украинской ракеты.

Также напомним, что в начале месяца Украина провела ракетные учения возле Крыма.