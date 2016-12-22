В Алеппо прибыли международные наблюдатели

В сирийский Алеппо прибыли международные наблюдатели для проведения мониторинговой миссии, передает AFP.

В ООН уточнили, что 31 человек из числа местных и международных сотрудников организации находится возле въезда в квартал Рамуса. Там расположен пункт эвакуации.

Ожидается, что они присоединятся к порядка 100 сотрудникам ООН, которые уже работают в восточном части города.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо, которая предусматривала срочную отправку международных наблюдателей ООН и ее партнерских организаций в восточный Алеппо для мониторинга процесса эвакуации.

А сегодня один из сирийскийх журналистов заявил, что эвакуация из восточного Алеппо сопровождается проявлениями насилия со стороны иранских и российских военных.

Источник: korrespondent.net