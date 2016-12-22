После драки. Власть и Приват о ситуации с банком

Приватбанк полностью перешел в государственную собственность.

Новый глава правления банка Александр Шлапак заявил, что сейчас Приват работает в полном объеме, отменены все временные ограничения.

В начале недели, когда власти заявили о национализации банка они утверждали, что она проведена добровольно, по просьбе владельцев Привата.

Сегодня же было опубликовано заявление экс-правления Приватбанка, в котором НБУ обвиняется в целенаправленном уничтожении банка.

Кореспондент.net сравнил аргументы власти и Привата.

Дыра в 148 миллиардов гривен

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что главной причиной признания Привата неплатежеспособным была дыра в 148 миллиардов гривен в капитале банка.

“Инспекционные проверки НБУ выявили нехватку капитала Приватбанка. На 1 апреля 2015 года она составляла 113 млрд гривен", - сообщила Гонтарева.

По ее словам, за последний год Национальный банк провел более 30 встреч с владельцами и руководством Привата.

“Национальный банк неоднократно продолжал сроки докапитализации. В результате по состоянию на 1 декабря 2016 года недостача в капитале банка выросла до 148 млрд гривен, а ликвидность банка существенно снизилась. Банк почти год не выполнял норматив обязательного резервирования”, - сообщила Гонтарева.

Экс-правление Привата говорит, что НБУ искусственно создал эту дыру в 148 миллиардов в Приватбанке.

“На самом деле этот разрыв образовался в результате того, что НБУ резко и, как мы считаем, несправедливо изменил политику учета залогового имущества. В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142.8 млрд грн. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченными НБУ. В чем суть этих изменений? НБУ разрешил считать залогами только то имущество, которое можно оформить в ипотеку”, - утверждают в Привате.

Бывшее правление банка приводит пример со стадионом Днепр-Арена, который был в залоге у банка.

“В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в 850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога также в ноль! Почему? "А вы все равно не найдете на него сейчас покупателя!", – говорит регулятор”, - заявляет экс-правление.

Сама Гонтарева называет такие заявление бредом и указывает на то, что все украинские банки прошли стресс-тесты по таким правилам и только Приват не прошел.

Кредиты связанным лицам

По словам главы НБУ, в Приватбанке 97% кредитов выданы связанным с владельцами банка компаниям.

"Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами банка компаниям", - сообщила Гонтарева.

Экс-правление Приватбанка в свою очередь утверждает, что Нацбанк не правильно определяет инсайдерские кредиты.

“Наш банк регулярно проходил аудит международных аудиторских компаний из большой четверки. Согласно последнему отчету от PricewaterhouseCoopers, доля кредитного портфеля, который приходился в нашем банке на связанные лица, составляла 17.7%. Но в какой-то момент НБУ снова решил резко поменять правила игры. Регулятор объявил, что будет самостоятельно, "экспертно" определять, какие лица называть связанными”, - заявляют в Привате.

Представители бывшего правления банка утверждают, что в НБУ начали относить к связанным предприятиям “чуть ли не всех подряд, кто когда-либо ужинал с акционерами банка”. В Привате говорят, что им так и не смог объяснить, почему в список инсайдеров попал футбольный клуб "Динамо Киев".

Рефинанс

Просроченная задолженностьПриватбанка перед регулятором по стабилизационным кредитам составила 14 млрд гривен, общая задолженность - 19 млрд гривен, сообщила глава НБУ.

Экс-правление Привата же говорит, что для их банка была повышена кредитная ставка до 28-32% годовых, для других крупных банков ставка рефинансирования в 2016 году была снижена.

“В итоге наш банк платил огромные проценты за кредит, который мы были вынуждены взять во время войны, выплатив в общей сложности на момент национализации 11.1 млрд грн тела кредита и 13.1 млрд процентов”, - заявляет бывший топ-менеджмент банка.

Информационная атака

Акционеры Приватбанка направили Кабинету министров письмо с просьбой о вхождении государства в капитал банка, заявляла глава НБУ Валерия Гонтарева.

Теперь же бывшие владельцы Привата говорят, что против банка власть вела несколько информационных кампаний, а сама Гонтарева “вела целенаправленную политику по уничтожению банка”.

Источник: korrespondent.net