У Порошенко показали новую экипировку для армии

Советник президента Юрий Бирюков показал фотографии экипировки и одежды для ВСУ, которые планируется закупить в следующем году.
По его словам, на 2017 год финансирование закупок вещевого обеспечения армии увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.
Бирюков также называл цифры планов закупок следующего года. В частности, планируется закупить 30 тысяч разгрузочных поясных систем, тысячи подсумок для гранат, ВОГов, снайперских, автоматных магазинов и для аптечек.
Кроме того, планируется закупить три типа берцев (летние, демисезонные, зимние), четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка), три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние), флисовый костюм-утеплитель, три типа нательного белья, очки, рюкзаки и так далее.
Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами измеряющимися.
В прошлом месяце сообщалось о новой системе питания в ВСУ, Четверть армии переведут на нее уже в 2017 году, а всю - в 2019.
Кроме того, ранее правительство одобрило новый сухпай для украинской армии.
Источник: korrespondent.net
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