Трамп: США должны увеличить ядерный потенциал

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие ", - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что ранее Трамп обвинил Путина в злоупотреблении ядерной риторикой. Во время своей предвыборной кампании он также говорил, что считает российский ядерный арсенал более совершенным, чем американский.

Недавно Корреспондент.net разбирался в ядерном арсенале США.

Источник: korrespondent.net