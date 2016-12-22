В Латвии выпустили прозрачную монету c Землей

В Латвии выпустили коллекционную полупрозрачную монету Земля номиналом в 5 евро, однако продаваться она будет за 85 евро. Об этом сообщает Банк Латвии.
Монета состоит из трех частей: снаружи находится серебряное кольце, посередине - прозрачная керамика (шпинель), а в центре - серебряная модель Земли.
Сообщается, что идея монеты победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который провел Банк Латвии. Ее тираж составит пять тысяч экземпляров.
Отмечается, что шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике - в качестве пулестойкого стекла.
Ранее Банк Латвии выпустил монету с котиками.
А осенью казначейство Великобритании сообщило, что британские компании должны приготовиться к вводу в обращение новой 12-гранной монеты номиналом в 1 фунт.
Источник: korrespondent.net
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