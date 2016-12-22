Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 01:56
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
22. 12. 2016

В Латвии выпустили прозрачную монету c Землей

В Латвии выпустили коллекционную полупрозрачную монету Земля номиналом в 5 евро, однако продаваться она будет за 85 евро. Об этом сообщает Банк Латвии.

Монета состоит из трех частей: снаружи находится серебряное кольце, посередине - прозрачная керамика (шпинель), а в центре - серебряная модель Земли.

Сообщается, что идея монеты победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который провел Банк Латвии. Ее тираж составит пять тысяч экземпляров.

 

Отмечается, что шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике - в качестве пулестойкого стекла.

Ранее Банк Латвии выпустил монету с котиками.

А осенью казначейство Великобритании сообщило, что британские компании должны приготовиться к вводу в обращение новой 12-гранной монеты номиналом в 1 фунт.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.