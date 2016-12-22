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22. 12. 2016

Радио Шансон оштрафовали за песню о флоте России

Нацсовет по вопросам телерадиовещания оштрафовал радиостанцию Шансон на 294 тысячи гривен за трансляцию песни Дениса Майданова Тихий океан о российском морфлоте.
 
Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский.  

"Радиостанция Шансон получила от Национального совета санкцию — штраф (25 процентов от лицензионного сбора — 294 тысячи гривен) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан". В трансляции этой песни видим популяризацию и пропаганду ВМФ государства-агрессора", - написал Костинский в Facebook.

Он добавил, заседание Национального совета посетили бойцы батальона Азов, которые также отметили недопустимость трансляции подобных песен.

Ранее сообщалось, что радио Шансон проверят из-за песни о русском спецназе.

Также напомним, что в прошлом месяце президент Петр Порошенко разрешил штрафовать ТВ и радио за сепаратизм.

Источник: korrespondent.net

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