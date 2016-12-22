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22. 12. 2016

Сирия объявила о полном контроле над Алеппо

Город Алеппо перешел под полный контроль правительственных сил Сирии, заявило командование сирийской армии, передает Al Jazeera.
 
"Командование вооруженных сил объявляет о возвращении безопасности в Алеппо после его освобождения от терроризма и террористов, а также после ухода тех, кто там оставался", - сказано в сообщении.
 
Сирийский президент Башар Асад также прокомментировал это событие.
 
"Это основной шаг на пути к прекращению терроризма на всей сирийской территории и обеспечения обстоятельств для поиска решения и завершения войны", - цитирует его слова Sky News.
Асад сегодня также заявил, что взятие Алеппо является победой для России и Ирана.
 
Напомним, правительственные силы пытались установить контроль над городом еще с 2012 года. 13 декабря 2016 года сирийская армия взяла Алеппо.

Источник: korrespondent.net

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