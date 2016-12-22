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22. 12. 2016

Россия согласилась погасить долг СССР перед Югославией

Правительство России подписало соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности СССР перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

Соответствующий документ обнародован на российском официальном портале правовой информации. Согласно нему, РФ выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн единовременным платежом в течение 45 дней после вступления соглашения в силу.

Федерация Боснии и Герцеговины получит 58% от суммы ($72,59 млн), Республика Сербская – 29% ($36,295 млн), округ Брчко – 3% ($3,755 млн). Оставшиеся 10% ($12,5 млн) используют на нужды общегосударственных органов.

На погашение долга Россия согласилась для дальнейшего развития и укрепления торговых, финансовых и экономических отношений между государствами.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 мая Россия погасила долг СССР перед Кувейтом. 

Россия отказалась обсуждать долги СССР с Украиной

Источник: korrespondent.net

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