Россия согласилась погасить долг СССР перед Югославией

Правительство России подписало соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности СССР перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия.
Соответствующий документ обнародован на российском официальном портале правовой информации. Согласно нему, РФ выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн единовременным платежом в течение 45 дней после вступления соглашения в силу.
Федерация Боснии и Герцеговины получит 58% от суммы ($72,59 млн), Республика Сербская – 29% ($36,295 млн), округ Брчко – 3% ($3,755 млн). Оставшиеся 10% ($12,5 млн) используют на нужды общегосударственных органов.
На погашение долга Россия согласилась для дальнейшего развития и укрепления торговых, финансовых и экономических отношений между государствами.
Как сообщал Корреспондент.net, 20 мая Россия погасила долг СССР перед Кувейтом.
Россия отказалась обсуждать долги СССР с Украиной
Источник: korrespondent.net
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