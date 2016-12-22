Гонтарева: Из Привата напоследок вывели 2,6 млрд

Перед вводом в Приватбанк временной администрации из него вывели 2,6 миллиарда гривен, заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.

Она рассказала, что НБУ в обращении к правительству о национализации Приватбанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 миллиарда гривен, однако в итоге Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать лишь 29,4 миллиарда гривен.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он Фонд списал уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - сказала Гонтарева.

Отметим, Гонтарева ранее говорила что главной причиной признания ПриватБанка неплатежеспособным была дыра в 148 миллиардов гривен в капитале банка.

В свою очередь бывшая администрация Привата заявила, что НБУ искусственно создал эту дыру в 148 миллиардов.

Корреспондент.net разбирался, что говорит власть и экс-правление ПриватБанка о ситуации с банком.

Источник: korrespondent.net