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22. 12. 2016

Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул представителя нацкомитета Республиканской партии Шона Спайсера на пост пресс-секретаря Белого дома, передает Reuters.

Кроме того, Трамп назначил своего пресс-секретаря Хоупа Хикса директором Белого дома по стратегической связи, представителя своей переходной команды Джейсона Миллера - директором по коммуникациям, а Дэна Скавино - директором по социальным сетям.

Избранный президент США также назначил их своими помощниками.

Ранее сообщалось, что Трамп назначит критика Китая главным по торговле, а также что он предложил пост министра армии миллиардеру Виоле.

Источник: korrespondent.net

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