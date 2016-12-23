В очередях на границе с Польшей стоят более тысячи автомобилей

По состоянию на 22.00 четверга, 22 декабря, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 1270 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300, "Рава-Руська" – 250, "Краковец" – 200, "Угрынив" – 170, "Шегини" – 160.

В ПП "Устылуг" – 100 автомобилей, в ПП "Грушив" – 70 и в ПП "Смильныця" – 20.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией – 30 автомобилей.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 130 транспортных средств, в ПП "Лужанка" – 60, в ПП "Вилок" – 20.

На границе с Румынией очередей нет.



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Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря на границе с Польшей произошла перестрелка.

Источник: korrespondent.net