Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 04:17
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

В очередях на границе с Польшей стоят более тысячи автомобилей

По состоянию на 22.00 четверга, 22 декабря, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 1270 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300, "Рава-Руська" – 250, "Краковец" – 200, "Угрынив" – 170, "Шегини" – 160.

В ПП "Устылуг" – 100 автомобилей, в ПП "Грушив" – 70 и в ПП "Смильныця" – 20.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией – 30 автомобилей.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 130 транспортных средств, в ПП "Лужанка" – 60, в ПП "Вилок" – 20.

На границе с Румынией очередей нет.

Украина начала строить "Стену" в Луганской области

Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря на границе с Польшей произошла перестрелка.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.