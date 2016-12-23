В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп

Пассажира авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп – дочери избранного президента США Дональда Трампа, сообщает американский интернет-портал TMZ, специализирующийся на жизни звезд.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", – крикнул мужчина в адрес дочери Трампа.

Сотрудники авиакомпании вывели его с самолета. В официальном сообщении JetBlue Airways, подтверждается, что пассажир был удален с рейса для того, чтобы избежать конфликта, однако, по данным TMZ, Иванка Трамп проигнорировала нарушителя порядка.

Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.



СМИ: Трамп передаст руководство своей компанией детям

Ранее сообщалось, что за покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Лас-Вегасе 20-летнего британца приговорили к году тюрьмы.

Источник: korrespondent.net