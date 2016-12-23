Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 04:17
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп

 
Пассажира авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп – дочери избранного президента США Дональда Трампа, сообщает американский интернет-портал TMZ, специализирующийся на жизни звезд.
 
"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", – крикнул мужчина в адрес дочери Трампа.
 
Сотрудники авиакомпании вывели его с самолета. В официальном сообщении JetBlue Airways, подтверждается, что пассажир был удален с рейса для того, чтобы избежать конфликта, однако, по данным TMZ, Иванка Трамп проигнорировала нарушителя порядка.
 
Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

СМИ: Трамп передаст руководство своей компанией детям
 
Ранее сообщалось, что за покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Лас-Вегасе 20-летнего британца приговорили к году тюрьмы.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.