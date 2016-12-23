Эвакуация из Алеппо завершена – Красный Крест

Операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена. Об этом сообщила представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг, передает Reuters.
"Все мирные жители, которые пожелали, были эвакуированы, а кроме них и раненные, и участники боевых действий", – сообщила Армстронг.
Операция, которая началась неделей ранее, проводилась совместно с силами Сирийского арабского Красного Полумесяца.
Ранее сообщалось, что Алеппо перешел под полный контроль правительственных сил Сирии.
В Алеппо прибыли международные наблюдатели
Напомним, правительственные силы пытались установить контроль над городом еще с 2012 года. 13 декабря 2016 года сирийская армия взяла Алеппо.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-