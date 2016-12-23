Эвакуация из Алеппо завершена – Красный Крест

Операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена. Об этом сообщила представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг, передает Reuters.

"Все мирные жители, которые пожелали, были эвакуированы, а кроме них и раненные, и участники боевых действий", – сообщила Армстронг.

Операция, которая началась неделей ранее, проводилась совместно с силами Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что Алеппо перешел под полный контроль правительственных сил Сирии.



В Алеппо прибыли международные наблюдатели

Напомним, правительственные силы пытались установить контроль над городом еще с 2012 года. 13 декабря 2016 года сирийская армия взяла Алеппо.

Источник: korrespondent.net