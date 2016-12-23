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23. 12. 2016

Порошенко обсудил с премьером Италии безвиз и Донбасс

 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Украинский лидер поздравил Джентилони с недавним назначением на должность и выразил надежду на укрепление сотрудничества стран.
 
"Порошенко подчеркнул важность продолжения твердой поддержке Украины в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета, а также проведения важных реформ во время следующего председательства Италии в рамках "Большой Семерки" в течение 2017 года. Стороны договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма", – говорится в сообщении.
 
Джентилони приветствовал инициативы Порошенко о необходимости оглашения, начиная с 24 декабря, устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе, а также немедленного освобождения всех заложников. Итальянский премьер также подтвердил готовность способствовать ускорению предоставления Украине безвизового режима с ЕС.
 
Стороны также обсудили розыск и возврат 17 итальянских картин в музей Вероны. Президент Украины пригласил премьера Италии в 2017 году посетить Украину, на что тот согласился.

Порошенко и Лагард договорились о встрече
 
Напомним, ранее Порошенко проинформировал вице-президента США Джозефа Байдена о ситуации на Донбассе. 

Источник: korrespondent.net

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