Порошенко обсудил с премьером Италии безвиз и Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер поздравил Джентилони с недавним назначением на должность и выразил надежду на укрепление сотрудничества стран.

"Порошенко подчеркнул важность продолжения твердой поддержке Украины в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета, а также проведения важных реформ во время следующего председательства Италии в рамках "Большой Семерки" в течение 2017 года. Стороны договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма", – говорится в сообщении.

Джентилони приветствовал инициативы Порошенко о необходимости оглашения, начиная с 24 декабря, устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе, а также немедленного освобождения всех заложников. Итальянский премьер также подтвердил готовность способствовать ускорению предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Стороны также обсудили розыск и возврат 17 итальянских картин в музей Вероны. Президент Украины пригласил премьера Италии в 2017 году посетить Украину, на что тот согласился.



Порошенко и Лагард договорились о встрече

Напомним, ранее Порошенко проинформировал вице-президента США Джозефа Байдена о ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net