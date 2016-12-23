США призвали РФ отменить закон об иностранных агентах

США призвали Россию отменить закон об "иностранных агентах" и следовать международному законодательству в области защиты прав человека. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Призываем правительство России отменить этот закон сегодня и следовать своим обязательствам в области прав человека", – отмечается в сообщении.

В документе говорится, что "19 декабря Россия преодолела печальный этап, причислив к "иностранным агентам" 150-ю по счету организацию. Использование термина "иностранный агент" – сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими", – отмечается в сообщении.





В России "Солдатских матерей Петербурга" внесли в список иностранных агентов В Госдепе подчеркнули, что под закон об иностранных агентах попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, организации против пыток, а также те, которые защищают перелетных птиц.

Напомним, закон, требующий регистрации в качестве "иностранных агентов" некоммерческих организаций (НКО), занимающихся политической деятельностью и получающих деньги из-за рубежа, вступил в силу в России в ноябре 2012 года.

Источник: korrespondent.net