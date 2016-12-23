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23. 12. 2016

В Китае слепили 34-метрового снеговика

 
В китайском городе Харбин на выставке скульптур из снега соорудили снеговика высотой 34 метра, сообщает CCTV.
 
На скульптуру ушло более 20 тысяч кубометров снега. Снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.
 
Среди прочего на выставке также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.


Напомним, ранее в Китае создали терракотовую армию из шоколада.

Источник: korrespondent.net

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