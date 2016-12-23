Отравление "Боярышником" в РФ: число жертв достигло 74

Число умерших от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске выросло до 74. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.
Всего от отравления пострадали 122 человек. В больницах остается 31 человек.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник".
Минздрав Иркутской области сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
В связи с массовой гибелью людей в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, задержаны 12 человек, занимавшихся производством и сбытом "Боярышника".
В России будут продавать по рецептам "Боярышник"
Как сообщал Корреспондент.net, премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции в стране вплоть до ее полного изъятия из торговли.
Источник: korrespondent.net
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