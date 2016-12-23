Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 07:55
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

Отравление "Боярышником" в РФ: число жертв достигло 74

Число умерших от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске выросло до 74. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

Всего от отравления пострадали 122 человек. В больницах остается 31 человек.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник".

Минздрав Иркутской области сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, задержаны 12 человек, занимавшихся производством и сбытом "Боярышника".

В России будут продавать по рецептам "Боярышник"

Как сообщал Корреспондент.net, премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции в стране вплоть до ее полного изъятия из торговли.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.